“L’Union Berlino è ospitalità | comunità e appartenenza Per l’Atalanta sarà una bella cartolina”

(Di sabato 5 agosto 2023) Bergamo. Giovanni “Vanni” Sgobba, è da anni il punto di riferimento in Italia per tutto quello che riguarda. Da anni cura i canali social “Eisern Union Italia”, fan club della squadra di Köpenick chesfiderà in amichevole sabato (5 agosto) al mitico Stadion an der Alten Försterei, di cui vi abbiamo raccontato la storia. Giornalista pugliese, ha scritto “E non dimenticare: Eisern Union”, il primo libro sulla società della capitale tedesca scritto fuori dalla Germania, il cui titolo richiama lo slogan storico della società: “Und niemals vergessen: Eisern Union”. È un profondo conoscitore della storia del club, al quale si è appassionato, come spesso capita, per una coincidenza: “Ero ae volevo andare a vedere una partita: l’Hertha giocava in trasferta, così ho cercato altre squadre a ...

Notizie calcio . Domani alle ore 15.30'Atalanta di Gian Piero Gasperini scenderà in campo nell'amichevole al lo stadio "An der Alten Försterei" dicontroBerlin , con il tecnico nerazzurro che ha convocato 23 giocatori per la trasferta in Germania. Presenti i tre nuovi acquisti Bakker, Kolasinac ed El Bilal Traore, così come ...1 Segnali di mercato dalla lista dei convocati redatta dal tecnico dell 'Atalanta Gian Piero Gasperini per il test internazionale previsto domani pomeriggio alle 15.30 contro. Mancano infatti, oltre agli infortunati Adopo e Hateboer, pedine ormai sul mercato: Muriel e Zapata, questa volta non a causa di infortuni o cali di forma da cui si erano ripresi, ......'Atalanta ha diramato la lista convocati di Gian Piero Gasperini in vista della sfida controBerlin. Questi i nerazzurri in partenza per! Here's our travelling squad for #...