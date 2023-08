L' ultimo saluto a Sofia Castelli | la ventenne uccisa dall’ex fidanzato In chiesa bara bianca ricoperta da rose rosa è stato accolto da un applauso

(Di sabato 5 agosto 2023) E’ arrivato nelladi San Giuliano a Cologno Monzese (Milano) il feretro di, lalo scorso 29 luglioZakaria Atqaoui. L’ingresso dalladada un. Centinaia di persone stanno assistendo alla cerimonia nel nel piazzale antistante per l’assenza di posti nella piccolagremita di...

... in particolare il Presidente Occhiuto per la sua visita, e a portare ildella città è stato ... fino all'respiro, per dare un contributo di progresso alla sua terra". Prima dell'...Una folla commossa ha dato l'a Sabrina durante i funerali che sono stati celebrati lunedì 31 luglio nella chiesa di Santa Maria Assunta a Montanaro.L'La camera ardente è stata allestita presso l'istituto ospedaliero Fondazione Poliambulanza di Brescia, mentre i funerali saranno celebrati lunedì 7 agosto a Bedizzole.

Giovedì 10 agosto a Saluzzo l'ultimo saluto a Madre Elvira TargatoCn.it

“Non avremmo mai voluto trovarci qui. Davanti a Dio tutto si ricompone. Chiediamo a Dio di accogliere la nostra sorella Sofia", le prime parole del sacerdote.L’attaccante esterno piace al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso L’Atalanta potrebbe privarsi di un altro elemento chiave per il ritorno in Europa avvenuto alla fine della passata stagione. Dopo Rasmus H ...