L’Ucraina attacca le navi russe in Crimea e la città di Kursk

(Di sabato 5 agosto 2023) La guerra in Ucraina è ormai nel suo 18° mese e non c’è alcun segnale che possa diminuire di intensità, anzi. Mentre non si arrestano i bombardamenti delle forze armate di Mosca il conflitto si sta rovesciando come un boomerang contro la Russia. Nella notte fra il 4 e 5 agosto le forze di Kiev hannoto una petroliera di Mosca vicino al ponte di. La vice ministra della Difesa ucraina Anna Malyar ha inoltre annunciato che le forze armate hanno sfondato la prima linea di difesa dei russi a sud e a Bakhmut. Nelle ultime 72 ore i russi hanno bombardato l’ospedale di Kherson per due volte. L’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha ottenuto l’accesso alla centrale nucleare di Zaporizhzhia e i tecnici annunciato di non aver trovato esplosivi. Danni alla petroliera russa Sig colpita da drone ucraino. Foto Twitter ...