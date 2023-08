Longhi | «Inter | pur cedendo Barella non trovi un attaccante come…»

Leggi su inter-news

(Di sabato 5 agosto 2023)parla della difficoltà dell’di trovare un degnosul mercato, valutando la possibilità di cedere un big come. Di seguito il pensiero espresso dal giornalista su Radio Sportiva. INARRIVABILI – Secondo Brunoneanche un incasso da un cessione di uno dei leader della rosa di Simone Inzaghi potrebbe aiutare l’sul mercato. Nel corso della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto” il giornalista dichiara: «È abbastanza insistente la voce che dovrebbe indurre l’a vendere Nicolò, anche per una similitudine di gioco con Davide Frattesi. Però il discorso è un altro: nel momento in cui tuhai beneficiato per due stagione di due attaccanti come Romelu Lukaku e Edin Dzeko, per poter ...