L’oligarca Usmanov | «Le vostre sanzioni mi hanno ferito | gli amici non fanno così»

(Di sabato 5 agosto 2023) Il magnate: perché non si sanzionano anche le società occidentali che sono rimaste a lavorare in Russia? Nell’ultimo annopagato 3 miliardi di imposte

... lo schermidore italiano Luigi Samele, che'ha aiutata a fuggire ...federazione internazionale di scherma è presieduta dall'...di scherma è presieduta dall'russo Alisher, già ......Kharlan è stata squalificata per essersi rifiutata di salutare'... n.1 ad interim al posto dell'Aliser, sospeso, ......ha fatto ricorso per il saluto negato subito accolto dai giudici di una federazione che per quasi 15 anni è stata governata come un feudo dall', costretto a un passo indietro dopo'...