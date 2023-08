Loch Ness | l' ora della verità | caccia al mostro con droni e infrarossi

(Di sabato 5 agosto 2023) L'oraper ildidopo decenni di leggende. La mitologica creatura che secondo la tradizione abiterebbe lo specchio d'acqua scozzese, che tra l'altro sta soffrendo gli effettisiccità, continua ad attirare curiosi e appassionati che stanno per essere coinvolti in una"tecnologica" a "ie". IlCentre ha invitato i "tori di mostri" ad unirsi per quella che ha definito come la più grande ricerca deldidagli anni '70. Il Centro ha affermato questa settimana che la tecnologia moderna come icon telecamere che producono immagini termiche del lago aiuteranno ...

Mostro di Loch Ness, l'ora della verità: caccia a Nessie con droni e infrarossi Il Tempo

