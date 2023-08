Lo struggente amore padre-figlia | antidoto alla precarietà fra guerra e pace

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 5 agosto 2023) Prima della “Montagna incantata” avevo amato soprattutto il “Tonio Kröger” e, ancora di più, “Disordine e dolore precoce”. E siccome mi piace più rileggere che leggere (arterie ottuse, certo) l’ho riletto, ma con una buona ragione. Per la bellissima Edizione Henry Beyle ne è uscita l’anno scorso una nuova traduzione curata e annotata da Renata Colorni. Non si annuncia con un colpo di cannone fin dal titolo, come nel caso, suo e di Luca Crescenzi, della “Montagna magica”; ma sì dal nome della protagonista di cinque anni, Eleonore, Lorchen, che nella traduzione di Lavinia Mazzucchetti (a sua volta precoce, pronta nel 1925, l’anno dell’originale, e uscita due anni dopo) si chiamava Nora, Norina. La dico protagonista (è laprediletta dell’autore, Elisabeth), senza far torto a suo, lo storico Cornelius, il “vegliardo” nel linguaggio moderno ...