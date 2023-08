... ha detto la polizia di New York, osservando la rapidità con cui il messaggio diCenat si è ... La piattaforma è una comunità globale in cui un numero crescente dista trasmettendo live ...La polizia di New York ha arrestato l'influencerCenat per incitamento alla rivolta. Lodi Twitch aveva pubblicato un messaggio sui social netwrok per dare appuntamento a tutti a Union Square alle ore 16. Promettendo Playstation, ...Una prassi delloche ultimamente sta andando per la maggiore, adesso anche il drama ... Marco Grazzini nel ruolo di Mike, Mark Ghanimé nel ruolo di Cameron eBradbury nel ruolo di Denny. ...

Lo streamer Kai Cenat promette regali e scatena caos e violenza a New York TGCOM

Per Stream verkündeten zwei YouTuber und Twitch-Stars: Kommt zum Union Square, wir verschenken Computer und Gadgets. Als die Aktion nicht begann wie angekündigt, rasteten frustrierte Fans aus.Con un messaggio social lo streamer Kai Cenat aveva richiamato i propri fan promettendo loro in regalo Playstation, computer e microfoni a partire dalle 16 a New York.