LIVE Universiadi 2023 | 5 agosto in DIRETTA | è il momento delle finali di scherma Attesa per nuoto e volley

Leggi su oasport

(Di sabato 5 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO COMPLETOIL MEDAGLIEREESTIVE 10:54 BASKET – Assegnato il bronzo femminile, non resta che lassima. Dalle 13.30 spazio a Cina-Giappone. 10:50 TENNIS – Sta per cominciare anche la finale di doppio maschile. A breve in campo la coppia di Taipei formata da Hsu e Huang, opposti ai cechi Jermar e Sklenka. 10:46 BASKET – Medaglia di bronzo del torneo femminile per la Finlandia. Scandinave che piegano Taipei con lo score di 56-49. 10:42– Poco meno di 20 minuti al primo assalto di Italia-Cina. Queste le spadiste azzurre: Roberta Marzani, Gaia Traditi, Alessandra Bozza e Sara Maria Kowalczyk (sostituta). Per le padrone di casa saranno in pedana Xu Nuo, Shi ...