LIVE Universiadi 2023 | 5 agosto in DIRETTA | doppio oro da nuoto e scherma! Festeggiano gli sciabolatori e Lamberti | piovono medaglie per gli azzurri

Leggi su oasport

(Di sabato 5 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO COMPLETOILRE DELLEESTIVE 12:42 Riprendiamoci da questa scorpacciata d’oro. In pochi secondo è arrivato il meraviglioso successo della squadra azzurra della sciabola e la doppietta oro-bronzo dagli 800 stile in piscina cone Giovannoni. Matteoha tra l’altro portato a casa la doppietta 400-800. Minuti di emozioni uniche in chiave azzurra! 12:41– OROOOOOOOOOOOOOO E BRONZOOOOOOO!!!!!!!!!GLI ALLORI IN CASA ITALIA!!!!!!!!!!!!! Meravigliosa gara di Matteoche si impone con un notevole 7’54?12 secondi, l’apoteosi azzurra è completata dal terzo posto di Giovannoni ...