LIVE Universiadi 2023 | 5 agosto in DIRETTA | doppio oro con nuoto e scherma! Festeggiano gli sciabolatori e Lamberti | piovono medaglie per gli azzurri

(Di sabato 5 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO COMPLETOILRE DELLEESTIVE 13:13– Dopo una reazione dal device non eccezionale Toma completa un secondo 25 di grande spessore per andare a vincere a pari merito con l’americana Mostek! Obiettivo finale raggiunto per Federica, che tocca in 28?70. 13:11– C’è Federica Toma al via della prima semifinale dei 50 dorso femminili alla ripresa delle gare in piscina dopo le premiazioni. Questa la start list: 1 HERBST Kerryn Leigh RSA 18 OCT 2002 29.50 2 KIM Sanha KOR 9 NOV 1996 29.14 3 JONKER Tayla RSA 17 AUG 2004 28.854 TOMA Federica ITA 20 JAN 2002 28.75 5 MOSTEK Anya Helena USA 25 OCT 2003 28.80 6 JANICKOVA Barbora CZE 1 MAY 2000 29.13 7 PARK Hanbyeol ...