LIVE Universiadi 2023 | 5 agosto in DIRETTA | argento per le spadiste | in pedana gli sciabolatori Attesa per nuoto e volley

(Di sabato 5 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO COMPLETOIL MEDAGLIERE DELLEESTIVE 12:24 SCHERMA – Italia-Corea 27-25. Straordinario Cavaliere che esulta per il secondo attacco a suo vantaggio consecutivo. 12:23 SCHERMA – Italia-Corea 24-25. 5-5 il parziale tra Dreossi e Do. Inper il sesto round Cavaliere affronta Park. 12:23 SCHERMA – Italia-Corea 24-24. Un altro assalto di grandissima qualità si chiuderà con un distacco minimo tra le due nazionali. 12:21 SCHERMA – Italia-Corea 23-22. La reazione di Dreossi che con tre botte consecutive riporta avanti gli azzurri. Match spettacolare e molto equilibrato. 12:20– Tra dieci minuti inizieranno le gare diin corsia, prima finale che vedrà due ...