LIVE – Newcastle-Fiorentina 0-1 | amichevole 2023 DIRETTA

(Di sabato 5 agosto 2023) Alle 16:30 di oggi, sabato 5 agosto, lasfiderà ilin. Un test impegnativo, contro una squadra di Champions, che sarà seguito dal match contro il Nizza. Vincenzo Italiano cerca risposte convincenti in un precampionato con luci e ombre (su tutte il duro ko in Serbia contro la Stella Rossa). Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto di gioco. DOVE VEDERE IL MATCH INPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-1 (38? Almiron): Dubravka; Trippier, Botman, Murphy, Targett; Anderson, Tonali; Gordon, Miley, Almiron; Isak. All. Howe.: Cerofolini; Dodo, Milenkovic, Comuzzo, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, ...

La Fiorentina di Vincenzo Italiano scende in campo al St. James' Park per un test importante contro il Newcastle di Howe. Si tratta della prima amichevole nel corso della Sela Cup, torneo con protagonisti anche Nizza e Villarreal.

39' - GOL NEWCASTLE. A segno Almiron dopo una grande azione di Isak che porta a spasso la difesa e serve il suo compagno di squadra. 34' - Duncan prova a calciare dal ...12' - Gordon ci prova dalla lunga distanza, ma Cerofolini accompagna il pallone fuori. 9' - Prova a venir fuori la Fiorentina con la manovra dal basso, ma il Newcastle si copre bene. 6' - Isak ci ...