LIVE – MotoGP | Sprint Race GP Gran Bretagna 2023 in DIRETTA

(Di sabato 5 agosto 2023) Lascritta dellaalPremio di, nona tappa del Mondialedi. Dopo le qualifiche che hanno decretato la griglia di partenza, i piloti sono pronti a scendere in pista a Silverstone, alle ore 16 di sabato 5 agosto, per la mini-gara che anticipa il principale evento di domenica, e che vedrà i piloti affrontarsi su un numero ridotto di giri. COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP dicon aggiornamenti in tempo reale tramite dirette testuali, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.

... Sabato 5 agosto 9:35 prove libere 3 Moto3 10:20 prove libere 3 Moto2 11:05 prove libere 311:45 qualifiche12:40 Paddock13:05 Moto E " Race 1 13:30 Paddock13:45 qualifiche ...Orarioggi Silverstone 2023su TV8 Oggi Sabato 5 Agosto Ore 11:50 Qualifiche MGP Ore 12:45 post qualifiche MGP Ore 13:10 Moto E " Race 1 Ore 13:30 Paddock Pre qualifiche Moto3 - Moto2 Ore ...Oggi riprende ladopo una breve pausa estiva per far riposare i motori e permettere ai piloti il dovuto relax ...le carte in regola per continuare a utilizzare il tuo abbonamento streaminge ...

Orari MotoGP Silverstone 2023 live su TV8, Sky e Now Quotidiano Motori

Si disputano oggi a Silverstone le Qualifiche e la Sprint Race del GP di Gran Bretagna della MotoGP 2023: gli orari TV su TV8 e Sky e dove vederle in ...Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato di Silverstone in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna 2023, valido come nono appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP.