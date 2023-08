LIVE Italia-Cina 79-61 | amichevole basket in DIRETTA | azzurri vincitori senza problemi a Trento anche senza i big

Leggi su oasport

(Di sabato 5 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa nostratermina qui. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! Da un’altra angolazione, la schiacciatona di Gabriele Procida. GABBRI.#Ital#FIBAWC #WinForpic.twitter.com/It6nMkIw0I — Ital(@Ital) August 5, 2023 FINISCE QUI! L’batte laper 79-61 e vince la TrentinoCup, non c’erano Melli, Fontecchio e dopo 4? nemmeno Spissu, ma glisi dimostrano comunque troppo superiori. 79-61 Tripla di Rui Zhao. 79-58 2/2 per Jinqiu Hu con 1’36” da giocare. 79-56 Due liberi per Visconti, ne entra uno. 78-56 1/2 Anderson. Anderson attacca Visconti, due liberi. ...