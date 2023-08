LIVE Italia-Cina 72-50 | amichevole basket in DIRETTA | ultimi 5? a Trento

Leggi su oasport

(Di sabato 5 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA73-50 Coppia di liberi per Spagnolo, che sbaglia il secondo.5?. 72-50 1/2 Diouf, rimessa. Anderson abbranca Diouf sopra la “cintura”, antisportivo palese. 71-50 Da tre Shuo Fang. 71-47 Solo rete da tre per Procida, arriva il timeout cinese. 68-47 Altra tripla, dall’angolo questa, di Zhang. 7? al termine. 68-44 Primi due di oggi anche per Severini. 66-44 Tipico Gigi Datome, in allontanamento. 64-44 Palleggio arresto tiro e tripla di Procida. 61-44 Tripla di Zhenlin Zhang senza ritmo. Inizia l’ultimo quarto. Finisce così il terzo quarto, si sta per entrare neglie non decisivi 10?. 61-41 Spagnolo rallenta, manda fuori tempo il lungo avversario e segna. 59-41 CHE SCHIACCIATA DI PROCIDA! Esplode la BLM Group Arena! 57-41 2/2 Zhu. Lotta a ...