LIVE Italia-Cina 42-31 | amichevole basket in DIRETTA | inizia il terzo quarto

(Di sabato 5 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADatome sbaglia il libero del tecnico, ed è inusuale. Djordjevic ricomincia con il secondo fallo tecnico, il che si traduce nell’espulsione. 21:32 Si ricomincia! 21:31 Le due squadre stanno terminando il riscaldamento. 21:28 Ci avviciniamo intanto all’inizio del. 21:25 Ricordiamo i prossimi appuntamenti con l’: 9 e 10 agosto, al Torneo dell’Acropolis contro Serbia e Grecia. 21:22 Questo il tabellino azzurro finora: Ricci 9, Caruso 6, Diouf 6, Pajola 5, Datome 5, Spagnolo 4, Polonara 3, Tonut 2, Spissu 2. 21:19 I primi venti minuti lasciano in eredità un’che parte distratta, si sveglia e fa capire l’elevata differenza dillo, infine gestisce. 42-31 A segno Anderson attaccando il ferro sulla sirena, ...

LIVE Italia-Cina, amichevole basket in DIRETTA: secondo test e qualche esperimento per Pozzecco OA Sport

Ultima palla a due della Trentino Basket Cup alle 20.30 tra gli Azzurri di Pozzecco e la Cina di Djordjevic, vincenti nelle semifinali di ieri. Nonostante l'avvio in salita, sotto di 10 ...