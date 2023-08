LIVE Italia-Cina 35-23 | amichevole basket in DIRETTA | scappano gli azzurri a metà secondo quarto

Leggi su oasport

(Di sabato 5 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA37-23 Diouf si dimena sotto canestro, si protegge col ferro e ne esce con l’appoggio vincente. 35-23 Severini per Diouf, e arriva il timeout di Djordjevic. 33-23 Doppia cifra di vantaggio con il semigancio di Ricci! 31-23 2/2 Diouf, 6’28” all’intervallo e possesso. Momenti didimenticabile, poi Diouf va da solo in transizione e perca il fallo di Cui Yongxi, che peraltro è anche antisportivo in maniera palese. 29-23 Lasciato libero Ricci da Anderson: sono due punti. 27-23 Brutta persa azzurra e transizione con schiacciata per Hu Jinqiu. 27-21 Taglia verso canestro e appoggia Anderson. Inizia il. Sta per iniziare il. 27-19 E ancora Ricci che chiude in appoggio il primo ...