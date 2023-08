LIVE – Italia-Cina 17-13 | finale Trentino Basket Cup 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 5 agosto 2023) Ilindi, sfida valida comeper il primo posto dellaCup. Gli Azzurri guidati da coach Pozzecco hanno inaugurato con una vittoria la serie di amichevoli che condurrà fino ai Mondiali che si giocheranno a cavallo tra agosto e settembre. Fontecchio e compagni, infatti, hanno avuto la meglio in semicontro la Turchia all’overtime, in una partita dalle mille emozioni: in vantaggio all’intervallo lungo, l’si è fatta agganciare e infine superare nel tempo supplementare, rimontando poi con una reazione da grande squadra. Ora, la sfida alladi Sasha Djordjevic, che ha invece avuto la meglio su Capo Verde. La palla a due è prevista alle ore ...

Inizia ufficialmente la Coppa, che si apre con il turno preliminare tra Catanzaro e Foggia . Ai giallorossi basta una rete di Curcio nel secondo tempo per passare il turno e accedere ai trentaduesimi della ...Ha sempre segnato nelle partite della fase a gironi dove ha eliminato l'vincendo per 3 - 2 . Si può restare aggiornati sulla partita a partire da un'ora prima del fischio d'inizio quando ...Andonovski Dove vedere la partita in TV e streaming La partita Svezia D - USA D , valida per gli ottavi di finale dei Mondiali femminili non verrà trasmessa in diretta tv o streaming per l'ma ...

LIVE Italia-Cina, amichevole basket in DIRETTA: secondo test e qualche esperimento per Pozzecco OA Sport

Ultima palla a due della Trentino Basket Cup alle 20.30 tra gli Azzurri di Pozzecco e la Cina di Djordjevic, vincenti nelle semifinali di ieri. Nonostante l'avvio in salita, sotto di 10 ...Ultima palla a due della Trentino Basket Cup alle 20.30 tra gli Azzurri di Pozzecco e la Cina di Djordjevic, vincenti nelle semifinali di ieri. Nonostante l'avvio in salita, sotto di 10 ...