LIVE Italia-Cina 13-13 | amichevole basket in DIRETTA | è Qi Zhou contro azzurri

Leggi su oasport

(Di sabato 5 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-15 PAJOLA! Ed è la tripla che costringe il suo ex allenatore a Bologna, Djordjevic, a chiamare time out. 17-15 Dalla media Zhelin Wang. A 2’38” fa il suo esordio Li Kai’er, che altri non è che Kyle Anderson. 17-13 Caruso raccoglie il tiro cadendo indietro sbagliato da Procida e segna in semigancio. 15-13 2/2 Spagnolo. Spagnolo va a guadagnarsi di personalità una coppia di tiri liberi. Dopo un paio di infrazioni azzurre,cerca di entrareDatome, ricavando solo un fallo in attacco. 13-13 Bravo Tonut con il backdoor! A 5’21” dal termine del primo quarto l’pareggia. 11-13 Caruso pescato nel centro del pitturato, arriva all’appoggio. 9-13 Gira la palla per ladimenticato schiaccia. 9-11 Bella rubata ...