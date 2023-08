LIVE Irlanda-Italia 33-17 | Test Match rugby in DIRETTA | gli azzurri cedono ai padroni di casa a Dublino

(Di sabato 5 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.53 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca delsu OA Sport. 22.51 L’si impone dunque 33-17 asull’di Kieran Crowley, in grado di trovare due mete nel secondo tempo con Pani e Menoncello, uscito dal campo malconcio dopo un colpo rimediato alla spalla, da capire l’entità dell’infortunio. 82? FINISCE QUI! 80? Rubata dell’. 78? Chiude in attacco l’. 76? Esce in lacrime Tommaso Menoncello dopo un colpo subìto alla spalla. 75? Tra le fila dell’entra Pettinelli ed esce un ottimo Negri. 73? C’è la trasformazione di Ciaran Frawley. ...

20:00DEL NORD NIFL PREMIERSHIP Glenavon - Glentoran 16:00 Newry City - Loughgall 16:00 ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE Toftir - Fuglafjordur 17:00 ITALIA COPPA ITALIA Catanzaro - Foggia 18:00 ...... "Fruste del Campidano" di Monserrato, per il Piemonte "Danzatori di Bram" di Cavour, per l'...serata sarà trasmessa in diretta su Videolina e in streaming sulle piattaforme web di Sardegna...

Gli Azzurri di coach Kieran Crowley sono attesi all'Aviva Stadium di Dublino per sfidare i XV del trifoglio, primi del ranking mondiale, in un test match con vista sulla Coppa del Mondo transalpina.