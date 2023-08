LIVE Ciclismo su pista | Mondiali 2023 in DIRETTA | quartetto femminile in finale per il bronzo! Delude Predomo | stasera Ganna e Milan

Leggi su oasport

(Di sabato 5 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.32: Netto il successo di Yakovlev che elimina Cechman. Ora il giapponese Ota sfida il francese Vigier, si preannuncia battaglia 13.29: Rimonta vincente per Richardson che si impone su Sahrom. Ora l’israeliano Yakovlev e il ceco Cechman 13.27: Tutto facile per il tedesco Dornbach che domina la sfida con Angsuthasawit. Ora l’australiano Richardson contro il malese Sahrom 13.23: Volata di testa per Tjon en Fa che soffre un po’ nele si impone su Sarnecki che non completa la rimonta. Ora il tedesco Dornbach contro Angsuthasawit 13.20: Volata di testa per il britannico Carlin che è agli ottavi. Ora il rappresentante del Suriname Tjon en Fa contro il polacco Sarnecki 13.19: Iniziano i sedicesimi didella velocità maschile. Sfida secca. Di fronte il britannico Carlin ...