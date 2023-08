LIVE Ciclismo | Mondiali juniores 2023 in DIRETTA | Sierra e altri sei corridori in testa a 40 km dal traguardo

Leggi su oasport

(Di sabato 5 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1 16.19 Quaranta chilometri alla fine della gara. 16.17 Davanti i fuggitivi hanno leggermente tirato i remi in barca: dietro Slovenia e Francia stanno collaborando per ritornare sulladella corsa. 16.15 Il gruppo adesso sta viaggiando con prepotenza: il vantaggio dei sette battistrada è sceso sotto i 40?. 16.13è da circa cinque minuti che occupa costantemente la prima posizione per studiare con attenzione gli ultimi metri del circuito: prove generali in vista di un’ipotetica volata. 16.11 Rimane stabile la situazione cronometrica della corsa, nel gruppo intanto si fa vedere con decisione la nazione slovena. 16.08 Da segnalare il lavoro preziosissimo che sta compiendo Andrea Bessega, il quale sta agendo da stopper per bloccare l’azione dei francesi. 16.05 Si ...