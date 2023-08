LIVE Ciclismo | Mondiali juniores 2023 in DIRETTA | Philipsen conquista il titolo iridato | Fietzke e Orn-Kristoff completano il podio Sierra quarto con rimpianti

(Di sabato 5 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.18 Fietkel’argento, bronzo alla Norvegia con Orn-chiude alposto questa gara: dispiacere immenso per il milanese, il quale meritava di sicuro una medaglia. 17.17 Attenzione perchènon ha mollato, non è lontano dai due in lotta per il secondo posto. 17.16 VINCE ALBERT! Il danesela medaglia d’oro con almeno un minuto di vantaggio:e Orn-sprintano per l’argento. 17.15 ULTIMO CHILOMETRO! 17.14 Ci stiamo avvicinando alla fine della gara,è a 1500 metri dal. 17.12 Quattro km alla conclusione. 17.11 Che peccato, ...

...per seguire la finale dell'inseguimento maschile dei Mondiali di Glasgow 2023 ditra ... Sportface vi racconterà tutto in tempo reale con aggiornamentie risultati per non farvi perdere ...ore 14:45 - RAIDUE HD:: Mondiali 2023 - Qualificazioni Pista/Downhill MTB/Prova Juniores Maschile su Strada (diretta) da Glasgow [Scozia] ore 18:10 - RAIDUE HD:: Mondiali 2023 - 3a ...18:15 - Rai Tg Sport Sera 18:30 -, Mondiali Glasgow 2023: 3a giornata 20:30 - Tg2 21:00 - ...10 - CAMERA CAFE' - CIOFECA 18:15 - CAMERA CAFE' - L'ULTIMO OMBRELLO 18:21 - STUDIO APERTO18:...

LIVE Ciclismo, Mondiali juniores 2023 in DIRETTA: Gualdi e Giaimi ci provano OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prova su strada juniores maschile dei Mondiali di ciclismo 2023, in corso a Glasgow (Regno Un ...Prenderà il via l'11 agosto allo stadio "Il castagneto" di Sturno lo Sport Festival, promosso con il patrocinio di Coni, Sport e Salute, comitato paralimpico, Regione Campania, provincia di Avellino e ...