LIVE Ciclismo | Mondiali juniores 2023 in DIRETTA | caduto Simone Gualdi | il gruppo si allunga

(Di sabato 5 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.06 Ennesima caduta di quest’avvio di corsa: coinvolto Jaka Marolt (Slovenia). 15.04 Un azzurro si sta impegnando per rientrare sui tre battistrada, bisogna capire di chi si tratta. 15.03 Novanta chilometri al traguardo, si è formato un terzetto al comando, composto da Orn-Kristoff, il connazionale Nordhagen e il danese Philipsen. 15.01 Ilsi sfilaccia, intanto viene ripreso Orn-Kristoff. 15.00 E’ in difficoltà, il quale non ha ancora sostituito il mezzo: Giaimi va in soccorso del compagno per riportarlo nel. 14.57! L’azzurro è rimasto coinvolto in un contatto nel: a terra anche il tedesco Kessler e il neerlandese Van Der Werff. Nessun guaio ...