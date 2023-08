LIVE Ciclismo femminile | Mondiali juniores 2023 in DIRETTA | Venturelli guida le speranze dell’Italia

Leggi su oasport

(Di sabato 5 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della prova in lineadeidi. Inizia quest’oggi la rassegna iridiata disu strada a Glasgow, Scozia, con la prova in linea. Le cicliste affronteranno un percorso di 70 km, completando una decina di chilometri di “trasferimento” dall’inizio della corsa fino a Glasgow. Una volta entrate nella cittadine scozzese il gruppo affronterà quattro volte un percorso di 14.3 km, con diversi sali e scendi ed una breve ma ripida salita. Il percorso sembra adattarsi bene alle ruote veloci, anche se non mancano le ...