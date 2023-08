LIVE Ciclismo femminile | Mondiali juniores 2023 in DIRETTA | gruppo composto da una trentina di atlete Italia protagonista fino ad ora

Leggi su oasport

(Di sabato 5 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.24 Si forma un quartetto con due francese, una britannica ed una belga. A guidare l’inseguimento è l’. 12.23 ATTACO DI JULIE BEGO! 12.22 Tornano a farsi vedere in testa aluna rappresentante norvegese ed un’australiana. Entrambe le nazioni erano state protagoniste nei primi chilometri di questa gara. 12.20 Tornano in testa alle azzurre, che si muovono quasi sempre in coppia, 12.18 25 KM AL TRAGUARDO! 12.16 Cambio della guardia in testa al. È il momento di Lore De Schepper (Belgio). 12.15 In testa alla corsa rimangono dueazzurre. A dettare l’andatura in questo momento è Sara Piffer. 12.14 La Francia al momento ha 5presenti neldi testa, ed è ...