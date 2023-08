LIVE Ciclismo femminile | Mondiali juniores 2023 in DIRETTA | grande selezione nel gruppo | Italia nelle prime posizioni

Leggi su oasport

(Di sabato 5 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.43 A 46.5 km dall’arrivo inci sono 30/35 atlete, con le 4 azzurre che viaggiano compatte nella pancia del raggruppamento. 11.42 Cambio in testa al! Davanti a tutti si mettono una belga e una francese. 11.40 Andatura molto selettiva della Gran Bretagna, con diverse atlete che si staccano nel momento in cui la strada tende leggermente a salire. 11.39 In questo momento ilè guidato da un’atleta della Gran Bretagna. Sono diversi chilometri che non ci sono attacchi. Vedremo se la situazione si è stabilizzata, o è solo la quiete che precede la tempesta. 11.38 50 KM AL TRAGUARDO! 11.37 Rientra inHeremans, che ha sfruttato un tratto in leggera discesa. 11.36 Problema meccanico per Ella Heremans (Belgio). La belga ha ...