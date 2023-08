LIVE Ciclismo femminile | Mondiali juniores 2023 in DIRETTA | Bego ha 20? di vantaggio Venturelli si gioca l’argento

(Di sabato 5 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.58 Attacco di Fleur Moors, che fa il vuoto. 12.57 Mancano circa 500 metri a Montrose Street.nelle primissime posizioni. 12.56 2 KM AL TERMINE!ha una trentina di secondi disulle inseguitrici, che continuano a procedere con continui scatti. 12.55 3 KM AL TRAGUARDO! 12.54 Nella lotta peravrà un ruolo cruciale Montrose Street, l’ultimo strappo di questo circuito posto ad 1.5 km dal traguardo. 12.54 Ildiora supera i 20 secondi. La sensazione è che le atlete all’inseguimento debbano accontentarsi della lotta per. Tra queste è presente l’azzurra Federica. 12.53 Nel gruppo delle inseguitrici non c’è un ...

...per seguire la finale dell'inseguimento maschile dei Mondiali di Glasgow 2023 ditra ... Sportface vi racconterà tutto in tempo reale con aggiornamentie risultati per non farvi perdere ...ore 14:45 - RAIDUE HD:: Mondiali 2023 - Qualificazioni Pista/Downhill MTB/Prova Juniores Maschile su Strada (diretta) da Glasgow [Scozia] ore 18:10 - RAIDUE HD:: Mondiali 2023 - 3a ...18:15 - Rai Tg Sport Sera 18:30 -, Mondiali Glasgow 2023: 3a giornata 20:30 - Tg2 21:00 - ...10 - CAMERA CAFE' - CIOFECA 18:15 - CAMERA CAFE' - L'ULTIMO OMBRELLO 18:21 - STUDIO APERTO18:...

LIVE Ciclismo femminile, Mondiali juniores 2023 in DIRETTA: Federica Venturelli cerca il colpo OA Sport

Prenderà il via l'11 agosto allo stadio "Il castagneto" di Sturno lo Sport Festival, promosso con il patrocinio di Coni, Sport e Salute, comitato paralimpico, Regione Campania, provincia di Avellino e ...Il ciclismo sbarca su Sportitalia e nasce una nuova e importante partnership strategica che coinvolge l’emittente diretta da Michele Criscitiello e la Lega del Ciclismo Professionistico guidata dal Co ...