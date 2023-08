Lisbona | un milione e mezzo di giovani alla veglia con Papa Francesco - Niente è gratis | solo l' amore di Gesù

Leggi Anche Gmg, il Papa a Fatima: 'Chiesa accogliente, le porte sono aperte a tutti' 'Aiutate gli altri a rialzarsi' Il Papa ha invitato i giovani ad aiutare gli altri a rialzarsi. 'Gli alpini che ..." Il luogo scelto è un simbolo di rinascita. A causa dello tsunami che distrusse la città nel 1775,per due secoli ha guardato con diffidenza al fiume Tago, che attraversa la capitale portoghese, e all'oceano che si apre pochi chilometri più in là. La città fu ricostruita per lo più spalle ...Une mezzo di giovani stanno seguendo al Campo da Graça la veglia della Giornata mondiale della gioventù con Papa Francesco. Sono le autorità locali a confermare la cifra. Per tutta la giornata, ...

Gmg Lisbona: un milione e mezzo di giovani a Campo da Graça per la veglia con Papa Francesco Servizio Informazione Religiosa

Che grande dono essere giovani in questa notte di Lisbona, stare con il Papa ad adorare, ascoltare il silenzio, farlo entrare come un ospite atteso, finalmente parte di sé. Dentro la veglia, avvolti ...si stima un milione e mezzo, che lo hanno accolto come una rockstar. Il grande parco, circa 90 ettari, sulla riva destra del fiume Tago vicino alla foce del fiume Trancao, era esso stesso un fiume di ...