L’invasione russa e la differenza tra antimperialismo di facciata e becero antiamericanismo

(Di sabato 5 agosto 2023) L’imperialismo di Vladimir Putin ha fatto cadere il velo dell’didi molti leader di potenze regionali e paesi in via di sviluppo, rivelando tutta l’ipocrisia di chi nasconde dietro una visione del mondo progressista, nobile e ricca di valori universali quello che in realtà non è altro che il solito antioccidentalismo edenso di ideologia e privo di coerenza. Dopo aver passato decenni a condannare i mali dell’imperialismo e del colonialismo, i leader politici di Africa e America Latina non hanno condannato la violente aggressione imperialista della Russia nei confronti dell’Ucraina, dimostrando una certa confusione nel riconoscere cosa stava succedendo e un ambivalente equilibrismo nel modo in cui rispondere. Sia chiaro, la storia coloniale e imperiale delle potenze occidentali è costellata di ...