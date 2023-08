L’Inter lo prende ai saldi | Inzaghi ora è in difficoltà

Leggi su rompipallone

(Di sabato 5 agosto 2023)è vicina all’acquisto del giocatore, ma solo “in saldo”. Ora perc’è unain vista della prima di campionato.è pronta o quasi a scendere in campo per l’avvio della sua Serie A. Una nuova stagione è alle porte ed i nerazzurri vogliono tornare protagonisti in Italia, dopo due annate in cui si sono visti battere dal Milan prima, dal Napoli poi. Lo scudetto è il primo degli obiettivi di, chiamato a riportare il tricolore dalle parti di Appiano Gentile. Per questo motivo i nerazzurri sono stati al setaccio del mercato, pronti a muoversi alla prima, buona occasione. Pensando sì ai ruoli, ma tenendo in conto anche il bilancio, che va rispettato a tutti i costi. Spending review ma di qualità. La squadra è quasi definita eppure in vista della prima gara di campionato ...