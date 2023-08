Lineker contro l’Arabia Saudita | “È l’ultimo campionato | lì si va a morire calcisticamente”

Leggi su sportface

(Di sabato 5 agosto 2023) La leggenda del calcio inglese, Gary, ha parlato al Sun dell’entrata nel panorama calcistico mondiale della Saudi Pro League e della sua importanza nel calciomercato. Ecco le sue parole: “In questo momento,non è altro chein cui i giocatori vanno a, un’ultima fonte di reddito, come Benzema che va all’Al Ittihad. È lo stesso con la MLS, con la Cina, anche io l’ho fatto in Giappone alla fine della mia carriera”. E ancora: “È facile dire: “Non ci andrei mai per soldi”, finché non vedi i milioni. Poi quel dilemma diventa reale. I giocatori possono garantire la sicurezza finanziaria della loro famiglia per le generazioni a venire. Non può essere facile rifiutare quel tipo di offerta”. SportFace.