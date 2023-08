LiberEvento | Paolo Crepet ad Iglesias e Roberta Bruzzone a Piscinas | a Portoscuso il concerto della Banda E Porrino

(Di sabato 5 agosto 2023)– Giro di boa per il Festival Culturale, manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale ContraMilonga, fiore all’occhiellopromozione culturale isolana e annoverato tra le cinque grandi manifestazioni letterarie riconosciute dalla Regione Sardegna, che presenta tre nuovi appuntamenti a “tu per tu” con l’autore prima di alcuni giorni di pausa in vista del ferragosto. Ad, il 7 agosto sarà ospite. Lo psichiatra presenterà alle 21.30, nel suggestivo scenario del Chiostro di San Francesco il suo libro “Prendetevi la luna” (Mondadori 2023).“torna sui temi a lui più cari, l’educazione, la scuola, la famiglia, con un intento chiaro: fornire uno strumento per orientarsi oltre la coltre di nubi che oscurano la ...

Festival Culturale, In arrivoCrepet ad Iglesias e Roberta Bruzzone a Piscinas, A Portoscuso il concerto della Banda E. Porrino Giro di boa per il Festival Culturale, manifestazione ...Il sipario su Calasetta calerà il 6 agosto con lo psichiatraCrepet che parlerà del suo libro ... Per info e prenotazioni: www..it.Il sipario su Calasetta calerà il 6 agosto con lo psichiatraCrepet che parlerà del suo libro ... www..itè organizzato dall'Associazione Contramilonga. Direzione ...

Festival Culturale LiberEvento, in arrivo Paolo Crepet ad Iglesias e ... Sardegna Reporter

Festival Culturale LiberEvento, in arrivo Paolo Crepet ad Iglesias e Roberta Bruzzone a Piscinas Festival Culturale LiberEvento, In arrivo Paolo Crepet ad Iglesias e Roberta Bruzzone a Piscinas, A Por ...CALASETTA - Per il dodicesimo anno consecutivo, il Festival Liberevento torna a Calasetta, luogo dove tutto ebbe inizio. Dal 1° al 6 agosto davanti alla ...