LG lancia il primo TV completamente senza fili

(Di sabato 5 agosto 2023) (Adnkronos) – LG Electronics ha annunciato l’arrivo deltelevisore OLED wireless al mondo: LG Signature OLED M (modello 97M3) da 97 pollici con box Zero Connect, disponibile da oggi in Corea del Sud e che arriverà entro la fine dell’anno anche in altri mercati chiave tra cui l’Europa e il Nord America. Il box Zero Connect è il cuore della nuova soluzione ideata da LG. Si tratta di un dispositivo separato che invia allo schermo i segnali video e audio in modalità totalmente wireless. L’utente può posizionarlo fino a 10 metri di distanza dallo schermo, per godere di un’esperienza di visione immersiva mantenendo l’ambiente perfettamente ordinato. Lo schermo di LG SIGNATURE OLED M si presenta quindiprivo di cavi, fatta eccezione per quello di alimentazione. L’installazione wireless è stata pensata per coloro che desiderano collegare ...