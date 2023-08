L’ex primo ministro pakistano Imran Khan è stato condannato a tre anni di prigione

'arresto e la detenzione nelle carceri israeliane è un'esperienza ... Save the children ha intervistato oltre 220'trattenuti' da ...di detenzione militare israeliano condotta per aggiornare un...'ho fatto perché durante il dibattito ho sentito schernire ... un bell'applauso" la parole durissime dell'cittadino. ...In Alabama ilcomizio del tycoon dopo'incriminazione per'assalto a ... ha aggiuntopresidente, rivendicando il suo ...

Pakistan, ex premier Imran Khan condannato a 3 anni per corruzione Sky Tg24