“Lei ha chiesto il divorzio” Decisione choc dell’attrice | solo un anno fa le nozze col marito

(Di sabato 5 agosto 2023) Una brutta notizia sconvolge a sorpresa l’estate 2023 dei vip. Una nota attrice ha deciso di rompere con il coniuge, nonostante fino a circa due mesi fa sembravano essere felicissimi. Erano state fatte anche delle dediche da lei in occasione del primo anniversario di, ma poi tutto è cambiato repentinamente. Ad annunciare la rottura alcune persone vicine a Sophia Bush, che haila suoa poco più di undal matrimonio. Queste erano state le parole della donna per celebrare quella ricorrenza: “Oggi sono 365 giorni in cui ti chiami ‘. La miglioredella mia vita. Ci si sente ancora proprio così. Correre verso il futuro, sorridendo e ridendo, insieme. Ti amo, il mio preferito. Buon anniversario“. Eppure quella ...

... proprio il sindaco di Milano Beppe Sala haalla Regione circa mille auto in più; quello di ... sospiri, ti metti a camminare e lasci siaa darti un motivo per farlo. Marianna Aprile ha ...... tanto che quando le vienche effetto le fa l'ormai ribattezzata TeleMeloni,risponde: Lo sa in 60 anni quanti direttori e presidenti ho visto cambiare Non mi metto a fare discorsi sull'...... dice. Chiedere rispetto per un'intera comunità che è stata letteralmente usata per insultare ... La presidente di CoorDown , ad esempio, hal'intervento del Comitato di redazione (la ...

Flavio Cipolla: “Con Kasatkina lavoriamo in sintonia. Djokovic Già a 16 anni si vedeva che avrebbe fatto cose eccezionali” [VIDEO ESCLUSIVO] Ubitennis

Amedeo Venza ha svelato il presunto motivo delle frecciatine di Giorgio all'opinionista di U&D: si starebbe vendicando di mancate risposte a sms ...Sono stati confermati da alcuni media i contatti, avvenuti in Mali, fra la giunta golpista nigerina e la Wagner. Nel frattempo si allargano le sanzioni ...