Molestie verbali reiterate da parte di un70enne del pronto soccorso di Merate (), al San Leopoldo Mandic : ad accusare il dottore è stata una donna 28enne che si è recata in ospedale dopo essere stata morsa sul gluteo da un cane. ...'In qualità die di direttore generale della Asst di- ha affermato Paolo Favini - porgo le mie sentite scuse alla signora per quanto accaduto durante il suo accesso al pronto soccorso ...... il riferimento sessista è finito nero su bianco nel refertodi un'incredula donna che si era rivolta al pronto soccorso dell'ospedale San Leopoldo Mandic di Merate , in provincia di. La ...

Lecco, medico scrive "cane buongustaio" su referto di 28enne morsa su una natica Sky Tg24

La vicenda risale a un paio giorni fa quando una 28enne, recatasi all'ospedale di Merate (provincia di Lecco), si è trovata la frase sessista nel referto ...(IL GIORNO) Un medico al pronto soccorso dell'ospedale di Merate, in provincia di Lecco, ha visitato una ragazza di 28 anni che era stata appena morsa da un cane alla natica. (Fanpage.it) È andata in ...