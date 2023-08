lecco | il medico scrive nel referto | ' morso di cane buongustaio' e la paziente

... in provincia di. Cane le morde la chiappa, per ilè un 'buongustaio' La vicenda risale ad alcuni giorni fa quando una 28enne si è presentata al pronto soccorso. Aveva bisogno di alcuni ...... che potrà contare sulla presenza di personaleanche nelle ore notturne per assolvere ai ... sogno finito! Ilvince il ricorso e giocherà in B, biancorossi tra i dilettanti Incidente a ...Segnalazione deontologica all'ordine professionale e rimozione da tutti i turni di lavoro già programmati. Questi i provvedimenti dell'Asst dinei confronti delche ha definito "buongustaio" il cane colpevole di un morso alla natica di una paziente. Epiteto ripetuto più volte durante la visita e poi messo nero su bianco nel ...

Il commento sessista, ripetuto più volte alla paziente, è finito anche sul referto. Per l'uomo la sospensione dei turni di lavoro e una segnalazione all'Ordine. Questo pare sia successo presso l'Ospedale di Lecco, presidio di Merate. Un medico 70enne avrebbe apostrofato più volte una donna di 28 anni, recatasi presso il Pronto Soccorso per un morso di un cane.