Le vacanze di Giorgia Meloni | ecco dove andrà

Leggi su tpi

(Di sabato 5 agosto 2023) È tempo di ferie anche per chi guida il governo. Lunedì prossimo, 7 agosto, la premierè attesa a Palazzo Chigisi svolgerà l’ultima riunione del Consiglio dei ministri, prima di partire per le ferie. Per staccare dagli impegni istituzionali, la premier dovrebbe recarsi in Valle d’Itria, in Puglia, territorio a cavallo tra la città metropolitana di Bari e le province di Brindisi e di Taranto. Insieme a lei ci saranno il compagno Andrea Giambruno e la piccola Ginevra, sua figlia di sette anni, spesso al suo fianco anche durante le missioni internazionali. Non è la prima volta, infatti, chesceglie il tacco d’Italia come meta estiva. L’anno scorso aveva recuperato le energie rilassandosi ad Alezio, un’antica località balneare non distante da Gallipoli, prima di dare ...