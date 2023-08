Le ibride Ferrari rappresentano il 43% delle vendite dell’azienda nel secondo trimestre del 2023

... "avremo un mix di prodotto molto bilanciato nelle vendite tra auto a combustione interna e". Nel quarto trimestre del 2025, comunque, sarà presentata la primaelettrica pura, che ...... in attesa del definitivo avvio di modelli quali la296 GTS e la 812 Competizione A. ... Crescono lea Maranello Interessante anche l'analisi del mix prodotto, con la gamma che include ...Nel secondo trimestre 2023 le autosono state il 43% delle consegne totali die Picca Piccon ha confermato che, 'come detto al nostro Capital market day, avremo un mix molto bilanciato ...

Ferrari: le auto ibride sono ormai la metà delle vendite Automobili10

Un ritrovamento che nessuno si aspettava, in California è stata scoperta una Ferrari 250 GT Lusso da 1.6 milioni di $ in una vecchia casa abbandonata ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...