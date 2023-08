... vogliamo condividere con voi le parole del protagonista della celebretv Breaking Bad , che ...ha tenuto compagnia in opere quali Breaking Bad e Better Call Saul e che ha partecipato al film......e rock nei misteri di Twin Peaks È accaduto a Twin Peaks e sta per accadere ancora Chi è il sognatore Guida alla visione di Twin Peaks 3 Le vite segrete di Twin Peaks Twin Peaks è unaTV...Ma la parte che gli ha regalato la maggiore celebrità è quella di Hector Salamanca, il narcotrafficante messicano vendicativo che appare nelletvBreaking Bad e Better Call Saul

Le 5 serie cult che vorremmo rivedere in streaming ilGiornale.it

(ComingSoon.it) Ma la parte che gli ha regalato la maggiore celebrità è quella di Hector Salamanca, il narcotrafficante messicano vendicativo che appare nelle serie tv cult Breaking Bad e Better Call ...Margolis aveva 83 anni. Il suo primo ruolo importante fu il killer boliviano in «Scarface». Recitò anche nella serie tv «Star Trek: The Next Generation» ...