Lazio | Kamada si presenta | 'Felice di essere in un club così storico'

Mina alla Fiorentina,alla. La Roma non molla Arnautovic . Juventus, Zakaria in uscita: Diarra vicino . Torino su Barrow, il Genoa vuole Pereyra . Natan: arriva Kim, Di Lorenzo rinnova. ...Commenta per primo Daichiè ufficialmente un nuovo calciatore della. Il centrocampista giapponese ha firmato un contratto di quattro anni da 3.3 milioni di euro netti a stagione. Il giapponese ha scelto la maglia ...Daichinon poteva festeggiare in maniera migliore il suo 27esimo compleanno. Il centrocampista giapponese, arrivato allada svincolato dopo quattro anni all'Eintracht, oggi ha pubblicato una ...

Daichi Kamada ha ufficialmente iniziato la sua avventura con la maglia della Lazio e proprio oggi ha festeggiato il suo primo compleanno con l'aquila sul petto. Il giapponese ha quindi ...Dopo Castellanos, Kamada e Isaksen, la Lazio ha praticamente chiuso un altro colpo: Samuele Ricci del Torino, il regista espressamente richiesto da Maurizio ...