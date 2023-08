Latitante da 11 anni | tradito dalla passione per il Napoli a Corfù

Leggi su anteprima24

(Di sabato 5 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIn Grecia si era rifatto un’altra vita. Aveva una seconda famiglia, gestiva esercizi commerciali. Undicidi latitanza, i suoi, finanziati dai soldi della camorra e trascorsi quasi sicuramente tutti in territorio greco.era la sua seconda casa, dopo. Vincenzo La Porta, insomma, si sentiva ‘tranquillo‘ nella località balneare tra le più note al mondo. Quando ilha vinto lo scudetto, non ci ha pensato due volte ad uscire e ad andare in giro a festeggiare. Sciarpa azzurra in mano, compare in bella mostra davanti ad un ristorante pizzeria pieno di striscioni dedicati agli azzurri. Ma quella foto è finita sui social e a sua volta è finita nel pc dei carabinieri. E così per Vincenzo La Porta è finita la latitanza. E pure la libertà. Il 60enne napoletano non era uomo di poco ...