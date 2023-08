Latitante da 11 anni | arrestato a Corfù | fotografato sul balcone per festeggiare lo scudetto del Napoli

Leggi su tpi

(Di sabato 5 agosto 2023) Tradito dalla passione per ildopo una fuga durata 11. Il superVincenzo La Porta è stato trovato ea Corfu grazie alle immagini pubblicate sui social che lo mostravanolodella squadra partenopea. Il 60enne, considerato un “colletto bianco” del potente clan Contini, era inserito nella lista dei 100 latitanti più pericolosi del ministero dell’Interno. Ritenuto il promotore di un’associazione a delinquere dedita daalla sistematica evasione fiscale, alla frode fiscale e a truffe in danno di fornitori esteri, deve scontare una pena di 14e 4 mesi di reclusione dopo essere stato condannato in contumacia. I carabinieri del nucleo investigativo diin questi ...