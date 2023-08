Latitante arrestato grazie ai festeggiamenti scudetto

(Di sabato 5 agosto 2023) I Carabinieri hanno rintracciato una Corfù mentre festeggiava lo scudetto del Napoli. Ad aver diffuso la notizia è l’agenzia Agi. Si tratta di Vincenzo La Porta, ricercato da 11 anni, affiliato al clan Contini. Su di lui pende una condanna a 14 anni di carcare per vari reati fra cui evasione fiscale, frode e truffa. È il caso di dire che il Napoli fa anche il proprio dovere civico. Infatti ilè stato rintracciatoalla vittoria dello scudetto. Scrive Agi: “Tradito dalla voglia di festeggiare lo scudetto. Affacciarsi al balcone con la sciarpa bianco-azzurra è costato l’arresto a unche per 11 anni aveva beffato la Giustizia italiana. Non è bastato essere a Corfù per dare sfogo senza problemi alla sua passione per il Calcio Napoli. Un fantasma per oltre un decennio rintracciato ...

