Latitante arrestato a Corfù mentre festeggiava il Napoli

(Di sabato 5 agosto 2023) AGI - Tradito dalla voglia di festeggiare lo scudetto. Affacciarsi al balcone con la sciarpa bianco-azzurra è costato l'arresto a unche per 11 anni aveva beffato la Giustizia italiana. Non è bastato essere aper dare sfogo senza problemi alla sua passione per il Calcio. Così Vincenzo La Porta, 60 anni, a lungo nell'ex elenco dei 100 ricercati pericolosi italiani, 'colletto bianco' del potente clan Contini, immortalato in foto e video durante i festeggiamenti per ilcampione d'Italia per la terza volta, si troverà a scontare 14 anni e 4 mesi di reclusione dopo l'estradizione dalla Grecia. Un fantasma per oltre un decennio rintracciato grazie al web patrolling, scandagliando nei social e nei suoi movimenti finanziari, ma anche con investigazioni tradizionali e tecniche. I carabinieri lo ...

