L’altra faccia dell’Ucraina | «Non voglio morire in guerra»

(Di sabato 5 agosto 2023) Di Giuseppe Borello, Matteo Delbò, Andrea Sceresini Gli ordini di Magdy Zahary scuotono le reclute ucraine sedute ad ascoltarlo sotto i pini di una ex base sovietica nell’Oblast di Kiev. Sono arrivate ieri e le prossime arriveranno tra dieci giorni. Un flusso continuo, a decine, al punto che per loro non c’è neanche il tempo di cucire i nomi sulla divisa. Una volta varcato il cancello diventano come i numeri scritti a mano che portano appiccicati con lo scotch sul braccio sinistro. Gli viene assegnato un kalashnikov, tre caricatori vuoti e una branda. A tenergli gli occhi puntati addosso ci pensa un sergente che preferisce semplicemente farsi chiamare Dozor, il guardiano: «Qui da noi sono tutti volontari, nel loro cuore c’è solo odio per i russi. Quelli che vengono reclutati per strada non li vogliamo». Per formare un soldato da mandare in prima linea in Ucraina ci ...