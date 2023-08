L' addio di Buffon e la follia di un portiere

(Di sabato 5 agosto 2023) E così mentre un padre ci lascia, i figli invecchiano. Gigiabbandona il calcio e il dibattito aperto sulla sua superiorità non ha senso. E’ stato certamente il migliore per... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Chi crede che l'al calcio di Giginon sortirà effetti nello spogliatoio ducale, dice male. A conti fatti l'assenza di Gigione è l'unica nota stonata di una estate in cui il Parma sta ...Gianluigi, ex numero 1 tra gli altri della Nazionale Italiana e della Juventus , ha annunciato il proprioal calcio giocato e lo ha fatto attraverso un video pubblicato sui suoi canali ...L'ultima battuta è sull'dial calcio. "È stato 'il portiere' per quelli della mia generazione, perché da quando mi ricordo le partite in tv c'era lui. E' stato l'idolo e l'ispirazione ...

Buffon si ritira: addio al calcio, possibile futuro in Nazionale Corriere dello Sport

Nel corso dell'intervista di presentazione rilasciata a Sassuolo Channel, Alessio Cragno ha parlato anche di Gigi Buffon: "Non so cosa aggiungere sull'addio di ...Un video per celebrare la fine della carriera di uno dei più grandi portieri della storia del calcio. Gianluigi Buffon , ex numero 1 tra gli altri della Nazionale Italiana e della Juventus , ha annunc ...