La stagione televisiva di settembre 2023 di Canale 5 | i programmi in partenza

(Di sabato 5 agosto 2023)5 ha messo a punto i dettagli per la nuovae le partenze deidisono all’orizzonte. La rete potrebbe aver cominciato a contare i giorni con trepidante aspettativa, ma per i telespettatori, il momento clou è ormai imminente. Cosa ci riserva il prime time di5? Una delle star più attese dellaè, indubbiamente, il “Grande Fratello“, che aprirà i battenti il 11. Il mercoledì, “Maria Corleone” detterà le regole della serata, partendo dal 13. Ma non è tutto, perché il venerdì sarà animato da “Ciao Darwin“, a partire dal 15, preceduto, il 15, dal concerto di Max Pezzali, che si terrà il 2 ...

Settembre è vicino e la nuovadi Canale 5 sta per partire. Sarà un mese di grandi debutti, dal daytime alla prima serata. Il Grande Fratello , Ciao Darwin e Tu si que vales sono solo alcuni dei programmi ...... quando la nuova conduttrice della fascia pomeridiana di Canale 5 aprirà ufficialmente i battenti inaugurando la nuovacon un inedito contenitore rispetto al passato. La fascia ......e streaming La Coppa Italia anche per questaè un'esclusiva Mediaset, ma a partire del primo turno del prossimo weekend; per quanto riguarda i preliminari non ci sarà copertura...

Fazio, lasciato la Rai dopo mesi di trattative senza rinnovo Agenzia ANSA

Notizia non disponibile. Puoi guardare la prima pagina.La seconda stagione di Arcane, lo show di Netflix ispirato a League of Legends, conferma il ritorno del personaggio più iconico.